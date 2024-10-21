На программу развития социальной инфраструктуры Уфы направят до 12 млн рублей
Управление образования администрации Уфы на конкурсе 13 ноября выберет разработчика программы комплексного развития социальной инфраструктуры Уфы на 2025–2035 годы, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 12,1 млн руб., его оплатит бюджет города.
Программа должна быть разработана до конца 2025 года в пять этапов (сбор исходной информации, подготовка программы, доработка, подготовка презентации разработанной программы и выступление на заседании горсовета Уфы, подготовка отчета о научно-исследовательской работе).
Паспорт должен содержать целевые показатели обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, описание запланированных инвестиционных проектов по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, срок и этапы реализации программы, объемы и источники финансирования программы, ожидаемые результаты реализации программы.