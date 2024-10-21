Металлурги из Sidenor ведут переговоры о покупке производителя поездов Talgo

Испанская сталелитейная компания Sidenor Aceros Especiales ведет переговоры с производителем поездов и железнодорожного оборудования Talgo о возможной покупке части его активов или всей компании целиком. В Talgo подтвердили факт переговоров, отметив, что они были начаты по решению совета директоров и что в компании «анализируют потенциальную сделку». Об этом со ссылкой на заявление Talgo для Национальной комиссии по рынку ценных бумаг (CNMV) сообщает испанское издание El Diario. Акции Talgo падают сегодня на 1,05%.

Sidenor уже в течение нескольких месяцев ищет потенциального промышленного партнера. И выбор Talgo является вполне логичным, учитывая, что у производителя поездов, как и у Sidenor, есть завод в Стране Басков. Talgo (Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol), основанная в 1942 году, производит стандартные и высокоскоростные пассажирские поезда.

В августе текущего года с предложением о покупке Talgo выступил венгерский консорциум Ganz-Mavag, который был готов заплатить за производителя поездов €619 млн. Однако правительство Испании заблокировало потенциальную сделку, сославшись на возможные риски для национальной безопасности и общественного порядка, так как Talgo имеет доступ к информации о железнодорожной сети Испании. Премьер-министр Педро Санчес в связи с этим обратил внимание на связи Ganz-Mavag с правительством Венгрии. До венгерской компании предложение об объединении бизнеса с Talgo делала чешская Skoda Transportation. Однако в тот раз отказом ответил совет директоров испанской компании.

Алена Миклашевская