Два образовательных учреждения в Колпино незаконно сдавали в аренду помещения
Прокуратура Колпинского района Петербурга по итогам проверки исполнения законодательства, регулирующего порядок распоряжения госсобственностью, выявила факт незаконного использования государственного имущества со стороны двух бюджетных образовательных учреждений.
Как сообщили 21 октября в надзорном ведомстве, было установлено, что руководители организаций сферы образования без согласия собственника, городского комитета имущественных отношений, сдавали части зданий в аренду коммерческим организациям.
В отношении директоров двух учреждений возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 7.35 КоАП РФ. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, уточнили в прокуратуре.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Рождественская школа незаконно использовала государственное здание на 8-й Советской улице в Центральном районе Петербурга.