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Коммерсантъ FM
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Volkswagen Finance выплатит £27 млн за нечуткость к проблемным клиентам

Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) Великобритании оштрафовало Volkswagen Financial Services (VW Finance) на £5,4 млн за неподобающее обращение с проблемными клиентами. Еще более £21,5 млн компания выплатит 110 тыс. британским клиентам, которые могли пострадать от действий финансового подразделения автоконцерна.

Как отмечает регулятор, в период с 2017 по 2023 год VW Finance «не смогла понять индивидуальные особенности клиентов или обеспечить им поддержку с учетом их потребностей». В частности, компанию сочли виновной в том, что она забирала автомобили у заемщиков, оказавшихся в трудной финансовой ситуации и не способных вовремя погасить кредит. При этом сотрудники VW Finance не пытались даже разобраться в ситуации и предложить клиентам другие варианты выхода из сложившихся обстоятельств. А лишаясь автомобиля, многие клиенты оказывались в еще худшем положении, так как машина была необходима им, чтобы добираться до работы или для самой работы.

FCA отметило, что за последние четыре года провело работу более чем с 100 кредиторами и добилось возмещения ущерба для 320 тыс. клиентов банков и финансовых организаций на общую сумму более £65 млн.

Почему Volkswagen переживает глубокий кризис — в материале «Ъ» «Народный автомобиль страшно отдалился от народа».

Кирилл Сарханянц

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