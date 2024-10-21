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Подземный переход с мозаикой в Липецке отремонтируют за 20 млн рублей

На капитальный ремонт подземного перехода под Петровским проездом у Нижнего парка в Липецке выделят 20 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

4 млн руб. планируют выделить в этом году, остальные 16 млн руб. в следующем.

Подземный переход с мозаикой был построен в облцентре в 1975 году. В основу мозаики легла история Липецкой области.

Ранее МАУК «Культурные пространства Липецка» объявило торги на поиск подрядчика для установки аттракционов в различных частях города, в том числе в Нижнем парке, за 130 млн руб.

Анастасия Колпачева

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