На трассе Тюмень — Омск 22 октября ожидается туман

На трассе Тюмень — Омск во вторник, 22 октября, ожидается видимость 200-500 м из-за тумана. Об этом сообщили в информационном центре тюменского правительства со ссылкой на ФКУ «Уралуправтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюмени 22 октября ночью будет -4°, без осадков. Днем потеплеет до +7°, ветер 2-4 м/с. В среду, 23 октября, ночная температура воздуха составит +1°, дневная — +8°. В этот день ожидаются небольшие осадки, ветер 3-5 м/с.

Полина Хабарова