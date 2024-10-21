Число резюме с запросом на удаленную работу в Петербургу увеличилось на 29%

Количество вакансий с запросом на удаленную работу в Петербурге выросло на 29% по сравнению с прошлым годом. Таковы результаты совместного исследования, проведенного аналитиками платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и IT-компании «Точка». Специалисты проанализировали базу вакансий и резюме за январь-сентябрь 2024 года и сравнили данные с аналогичным периодом предыдущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно данным исследования, Петербург занимает второе место по числу вакансий с возможностью удаленной работы, уступая только Москве. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край, за ним следуют Свердловская область и Республика Татарстан.

Самый заметный прирост новых вакансий с удаленным или гибридным форматом произошел в сфере «Рабочий персонал» (100% год к году). На втором месте «Медицина и фармацевтика» (99%). Третье место заняла сфера «Сельское хозяйство», в которой количество таких резюме выросло на 85%. В топ-5 также вошли «Финансы и бухгалтерия» (55%), «Розничная торговля» (54% год к году).

В целом по России количество резюме с запросом на удаленный и гибридный форматы работы выросло на 41%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с января по сентябрь текущего года российские работодатели разместили на hh.ru более 1,3 млн вакансий, связанных со сферой производства и промышленности. Более 242 тыс. объявлений из общего числа приходятся на специалистов без опыта, молодых людей и недавних выпускников.

Андрей Цедрик