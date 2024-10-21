Сочинскую гимназию признали одним из лучших инклюзивных учреждений в стране

Сочинская гимназия №6 имени Федора Зорина признана одним из лучших инклюзивных учреждений в России. Гимназия стала лауреатом XI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа – 2024», сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Итоги конкурса подвели в Москве. Заочная часть федерального этапа охватила 170 организаций из 67 регионов России. Финалистами стали 40 учреждений, по 10 в каждой из четырех номинаций конкурса.

В финальных испытаниях участники продемонстрировали практики инклюзивного общего образования, поделились опытом ресурсного сопровождения инклюзивного образования. Сочинская гимназия стала лауреатом конкурса в номинации «Лучшая инклюзивная школа», а директор учреждения победила в номинации «За личный вклад в развитие инклюзивного образования».

Гимназия реализует инклюзивное образование с 2016 года. В учреждении обучаются более 100 детей с ограниченными возможностями здоровья. Они занимаются как в обычных классах, так и в коррекционном и разноуровневых. На базе гимназии работаетпсихолого-педагогическая служба. В ее составе работаютпедагоги-психологи, логопеды, дефектологи, тьюторы – всего более 40 человек.

Вячеслав Рыжков