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Прыгунья из Петербурга получила олимпийскую премию за победу на чемпионате страны

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила олимпийскую премию в размере 2,5 млн рублей петербургской спортсменке Марии Кочановой за результат, показанный на национальном чемпионате в Екатеринбурге по прыжкам в высоту, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото Марии Кочановой после победы на чемпионате России по прыжкам в высоту

Фото Марии Кочановой после победы на чемпионате России по прыжкам в высоту

Фото: Пресс-служба ВФЛА

Фото Марии Кочановой после победы на чемпионате России по прыжкам в высоту

Фото: Пресс-служба ВФЛА

Госпожа Кочанова преодолела планку на высоте 1,97 метра. Этот результат лучше, чем у обладательницы бронзовой награды на Олимпийских играх в Париже.

Согласно договоренностям между председателем ВФЛА Петром Ивановым и президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым, легкоатлеты, показывающие на чемпионатах России результаты, соответствующие тройке призеров завершившейся Олимпиады, получают выплаты на уровне ОИ-2024. Кочанова стала единственной, кто выполнил это условие.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что спортсмены из Петербурга стали чемпионами мира по шашкам в Подмосковье. В турнире принимали участие спортсмены из 27 стран.

Андрей Маркелов

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