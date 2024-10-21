Прыгунья из Петербурга получила олимпийскую премию за победу на чемпионате страны
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила олимпийскую премию в размере 2,5 млн рублей петербургской спортсменке Марии Кочановой за результат, показанный на национальном чемпионате в Екатеринбурге по прыжкам в высоту, сообщает пресс-служба ведомства.
Фото Марии Кочановой после победы на чемпионате России по прыжкам в высоту
Фото: Пресс-служба ВФЛА
Госпожа Кочанова преодолела планку на высоте 1,97 метра. Этот результат лучше, чем у обладательницы бронзовой награды на Олимпийских играх в Париже.
Согласно договоренностям между председателем ВФЛА Петром Ивановым и президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым, легкоатлеты, показывающие на чемпионатах России результаты, соответствующие тройке призеров завершившейся Олимпиады, получают выплаты на уровне ОИ-2024. Кочанова стала единственной, кто выполнил это условие.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что спортсмены из Петербурга стали чемпионами мира по шашкам в Подмосковье. В турнире принимали участие спортсмены из 27 стран.