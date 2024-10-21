«Башфармация» должна выплатить поставщику более 80 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии обязал ГУП «Башфармация» выплатить ООО «Пульс Самара» 81,1 млн руб., из которых 71,3 млн руб. — основная сумма задолженности, остальное — неустойка. В случае затягивания исполнения решения суда, «Башфармации» грозит выплата неустойки с 12 апреля по дату фактического исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы.

Как следует из материалов дела, в апреле 2023 года «Башфармация» заключила с истцом рамочный договор на поставку некого товара стоимостью 71,3 млн руб. «Пульс Самара» свои обязательства выполнил, но денег не получил. Поэтому, кроме основного долга, поставщик заявил в исковых требованиях выплату пени за период с 10 января по 11 сентября этого года.

Удовлетворяя иск, суд отметил, что «Башфармация» не оплатила полученный от поставщика товар.

ГУП «Башфармация» владеет сетью «Госаптека», поставляет лекарственные средства в учреждения здравоохранения республики. Учредителем является министерство земельных и имущественных отношений Башкирии. В 2023 году предприятие получило выручку в 2,3 млрд руб., чистая прибыль составила 136 тыс. руб.

Олег Вахитов