Четвертый энергоблок Курской АЭС снова вышел на полную мощность

На Курской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входящего в электроэнергетический дивизион «Росатома») завершен плановый ремонт энергоблока №4, теперь он снова вырабатывает электроэнергию в полном объеме. Об этом сообщили в «Росэнергоатоме».

Ремонт удалось закончить за 52 дня вместо запланированных 59. В работе участвовали более 2 тыс. специалистов АЭС и ряда подрядных организаций. В результате были модернизированы важные системы реактора, заменены детали, улучшены показатели надежности оборудования. Все это должно позволить обеспечить безопасную и стабильную работу станции.

Как следует из проекта генеральной схемы размещения объектов электроэнергии до 2042 года, третий и четвертый блок Курской АЭС с РБМК (реактор большой мощности канальный) каждый на 1000 МВт, перестанут работать с 2031 по 2034 годы. Взамен на станции строятся четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами типовыми оптимизированными информатизированными (ВВЭР-ТОИ) каждый мощностью 1200 МВт. Их планируется запустить с 2025 по 2034 годы.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Проекты разобрали на атомы».

Денис Пискунов