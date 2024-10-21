Потерять работу до конца 2024 года боятся 17% петербуржцев

Потерять работу до конца года боятся 17% петербуржцев, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы «HeadHunter Северо-Запад».

При этом 6% абсолютно уверены в том, что будут уволены, еще 11% чувствуют угрозу сокращения. Подавляющее большинство (75%) не переживают за свою карьеру.

Чаще всего за работу осенью тревожились люди из сферы медицины и фармацевтики (26%), следом расположились маркетологи и рекламщики (25%), работники сферы безопасности (23%).

Не боятся увольнения представители ритейла (79% опрошенных), производства (78%), науки и образования (77%), IT-сферы (76%), юристы (75%) и закупщики (74%).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что каждый пятый житель Петербурга никогда не получал повышения на работе. В опросе приняли участие почти 1,2 тыс. специалистов из различных сфер.

Андрей Маркелов