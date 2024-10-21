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В полиции Сочи не получали сообщений о нападении собак на Тополиной

Жители Сириуса в соцсетях сообщили о том, что на улице Тополиной собаки несколько раз нападали на прохожих. Последний случай якобы произошел вечером накануне, 20 октября, около 23:15.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В пресс-службе ОМВД по федеральной территории Сириус «Ъ-Сочи» сообщили, что улица Тополиная находится не на их территории обслуживания. В УВД Сочи рассказали, что заявлений по факту нападения собак не получали.

Как следует из сообщений в соцсетях, вечером накануне жертвой нападения собак стала прохожая. Как видно на кадрах с места происшествия, животные набросились на нее возле домов, повалили на землю и начали кусать. Очевидцы помогли отогнать собак и, как утверждают в соцсетях, вызвали скорую помощь. У пострадавшей по неподтвержденным данным рваные раны кисти и ноги.

Горожане утверждают, что этот случай нападения не первый. Якобы несколько дней назад собаки уже покусали мужчину, живущего в этом районе. О каких-либо проверках по данным фактам не сообщалось.

Вячеслав Рыжков

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