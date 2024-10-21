«Поезд Деда Мороза» 6 января приедет в Петербург

ОАО «РЖД» представило маршрут движения «Поезда Деда Мороза». Особый состав прибудет в Санкт-Петербург 6 января, сообщили в Telegram-канале РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Первой остановкой в маршруте станет Тайшет — 19 ноября. Всего он включает 62 остановки. Конечным пунктом будет Великий Устюг, поезд прибудет в город дома Деда Мороза 11 января. На карте указано, что после Петербурга состав проследует в Новый Петергоф (7 января).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Поезд Дружбы» будет курсировать между Петербургом и Минском в дни осенних каникул.

Татьяна Титаева