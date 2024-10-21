ЦБ допустил новые тарифы для магазинов при оплате покупок лицом

Центробанк планирует рассмотреть вопрос изменения комиссий для магазинов при оплате по биометрическим данным в сервисе Национальной системы платежных карт (НСПК). Как рассказала РБК первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, регулятор хочет обсудить модификацию тарифов с представителями крупнейших банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Комиссия, которую платят магазины при получении платежей, отличается в зависимости от способа оплаты. Так комиссии за карточные трансакции составляют в среднем от 1,5% до 2,5% в зависимости от категорий карт, магазинов и других факторов. В то же время комиссии при оплате через Систему быстрых платежей (СБП) и по QR-кодам установлены на уровне 0,4–0,7% от стоимости покупки, однако не более 1,5 тыс. руб.

Сейчас комиссия за биоэквайринг (оплату с помощью биометрии) не отличаются от комиссий в СБП и по QR-кодам. Технологию биоэквайринга пока массово внедрил «Сбер», НСПК сделает это в скором времени. Коммерческие банки также будут подключаться к новой системе, как и к оплате через СБП.

Как рассказал РБК руководитель блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка Дмитрий Малых, платежи по биометрии в дальнейшем могут стать выше, чем сейчас. Это связано с тем, что банки должны окупить свои расходы на инфраструктуру по биометрии. Управляющий партнер Fintech Partners Александр Калякин пояснил, что величина комиссий должна покрывать не только издержки на оборудование, но и на безопасность данных и обновление систем идентификации. Однако он допустил, что из-за медленного сбора биометрии тарифы могут наоборот установить на более низких уровнях.

15 ноября к пилотному проекту НСПК по развитию биоэквайринга присоединился банк ВТБ. О планах продолжить развитие оплаты по биометрии в сентябре также сообщал «Сбер». В планах кредитных организаций повышение числа терминалов для биоэквайринга до 1 млн к концу 2024 года, а также открытие доступа к своей сети для оплаты по биометрии для клиентов других банков.

О развитии биоэквайринга — в материале «Ъ» «Един в двух лицах».