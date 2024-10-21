Экспорт британской музыки достиг рекордных £775 млн в 2023 году

Продажи британских музыкальных исполнителей за пределами Великобритании достигли в 2023 году £775 млн, сообщила Financial Times со ссылкой на данные Британской ассоциации звукозаписи (BPI). Это новый рекорд для британской музыкальной индустрии. Великобритания остается вторым по величине экспортером музыкальных записей после США.

В то же время BPI отмечает, что рост экспорта составил всего 7,6%, что более чем в два раза уступает показателю за 2022 год. Более того, на долю британских исполнителей в настоящее время в совокупности приходится менее десятой части прослушиваний в мире. В 2015 году она составляла 17%.

В BPI заявили, что исполнители из Великобритании теперь конкурируют не только с традиционно сильными музыкальными странами, такими как США и Канада, но и с Латинской Америкой и Южной Кореей.

Ассоциация также отметила, что планы правительства освободить технологические компании от необходимости платить за использование музыки британских артистов системами искусственного интеллекта негативно скажутся на индустрии.

До конца года правительство Великобритании проведет консультации по планам, которые позволят компаниям, работающим с ИИ, использовать произведения артистов, если те не уведомят специальным образом разработчиков об отказе в праве использовать свою музыку. Представители BPI утверждают, что такой шаг был бы несправедливым по отношению к артистам и выгодным для технологических компаний, желающих украсть их произведения для получения выгоды.

Кирилл Сарханянц