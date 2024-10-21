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В ХМАО сотрудники ФСБ пресекли канал незаконной миграции

Сотрудники РУФСБ по Тюменской области пресекли деятельность трех лиц, которые организовали канал незаконной миграции в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра). Как «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе региональной ФСБ, подозреваемые легализовали 50 мигрантов.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемые за деньги оформляли поддельные документы о наличии у иностранных граждан профессиональных квалификаций, после чего направляли их в полицию и департамент труда и занятости населения правительства ХМАО. «Более 50 иностранных граждан приняли незаконное участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ, что является основанием для приема в гражданство РФ в упрощенном порядке», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до семи лет колонии.

Подчеркивается, что сейчас проводятся мероприятия по выявлению других преступных эпизодов.

Мария Шараева

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