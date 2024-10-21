Чистая прибыль «Северстали» в третьем квартале сократилась на 47% год к году

Совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить дивиденды за третий квартал в размере 49,06 руб. на акцию. Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу состоится 6 декабря, следует из пресс-релиза. Чистая прибыль компании по МСФО за этот период сократилась на 47% год к году, до 35 млрд руб.

Выручка «Северстали» за отчетный период выросла на 14% в годовом выражении, до 219,14 млрд руб. Этому способствовал рост продаж и средних цен реализации на фоне увеличения доли готовой продукции. Показатель EBITDA снизился на 9%, до 64,85 млрд руб., свободный денежный поток — на 9%, до 41,46 млрд руб.

За девять месяцев 2024 года чистая прибыль «Северстали» снизилась на 31%, до 118,33 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 18%, до 628,3 млрд руб. на фоне роста средних цен реализации. Показатель EBITDA почти не изменился и составил 191,4 млрд руб. Свободный денежный поток снизился на 6%, до 98,97 млрд руб. из-за наращивания инвестиций.

С января по сентябрь «Северсталь» снизила выпуск стали на 8%, до 7,7 млн тонн. Выпуск чугуна сократился на 14%, до 7,17 млн тонн.

Напомним, за первый квартал текущего года компания выплатила дивиденды в размере 38,3 руб. на акцию, за второй — 31,06 руб. на акцию. В общей сложности российские эмитенты с начала года уже заплатили акционерам около 4 трлн руб. дивидендов, что на четверть выше результата за весь 2023 год.

О выплате дивидендов компаниями — в материале «Ъ» «Дивидендная история».