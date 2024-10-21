Почти 40% петербуржцев отправили бы взрослого квадробера к психиатру

Жители Санкт-Петербурга по-разному воспринимают несовершеннолетних и взрослых квадроберов. Треть опрошенных считают, что подростков нужно оставить в покое, следует из результатов опроса компании SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В то же время почти 30% респондентов полагают, что консультации у психолога должны повлиять на занятия несовершеннолетних квадроберов. Были сторонники и более решительных действий. Ввод штраф для родителей поддерживают 16% петербуржцев, а 11% респондентов выступают за принудительную запись в спортивные секции и кружки.

В то же время 38% жителей Северной столицы считают, что взрослых, увлекающихся квадробикой, необходимо отправлять к психиатру. Не обращать внимание предлагают 34% респондентов. Привлекать к общественным работам (9%), выписывать штрафы (6%) — такими инициативами также делились петербуржцы.

«Согласно опросу, 87% родителей заявляют, что тема квадробинга их детям не интересна, только у 1% опрошенных дети наряжаются в костюмы и еще у 3% смотрят видео по этой теме в интернете. Родители больше обеспокоены увлеченностью своих детей компьютерными играми и зависимостью от смартфонов»,— сообщили в SuperJob.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Бельский не поддержал идею привлекать к ответственности родителей квадроберов.

Татьяна Титаева