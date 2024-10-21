В Тюмени на 84 году жизни скончалась председатель Совета ветеранов спорта

В Тюмени на 84-м году жизни умерла председатель Совета ветеранов спорта Екатерина Коновалова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Максим Афанасьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Коновалова

Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева Екатерина Коновалова

Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

«От себя лично, всего коллектива администрации Тюмени и департамента по спорту и молодежной политике города выражаю искренние соболезнования родным и близким Екатерины Петровны»,— написал господин Афанасьев.

По инициативе госпожи Коноваловой с 1988 года в Тюмени стал проводиться международный тюменский марафон, а также ежегодный конкурс физкультурной и спортивной работы «Тюмень спортивная».

Полина Хабарова