В Тюмени на 84 году жизни скончалась председатель Совета ветеранов спорта
В Тюмени на 84-м году жизни умерла председатель Совета ветеранов спорта Екатерина Коновалова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Максим Афанасьев.
Екатерина Коновалова
Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева
«От себя лично, всего коллектива администрации Тюмени и департамента по спорту и молодежной политике города выражаю искренние соболезнования родным и близким Екатерины Петровны»,— написал господин Афанасьев.
По инициативе госпожи Коноваловой с 1988 года в Тюмени стал проводиться международный тюменский марафон, а также ежегодный конкурс физкультурной и спортивной работы «Тюмень спортивная».