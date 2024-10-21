Горзеленхоз Уфы приобрел саженцы лип за 25 млн рублей

МУП «Горзеленхоз» Уфы подписало контракт с ООО «Уфимский правовой центр "Решение"» на поставку 391 саженца лип. Стоимость договора — 25 млн руб.

Подрядчик должен предоставить саженцы мелколистной, крупнолистной и европейской липы. Самый дорогой саженец обойдется в 66,2 тыс. руб., самый дешевый — в 59,6 тыс. руб.

ООО «Уфимский правовой центр "Решение"» зарегистрировано в 2018 году в поселке Нагаево. Компанией с уставным капиталом 10 тыс. руб. владеет Виктор Сафаров. По данным сайта госзакупок, компания занимается обслуживанием парков и скверов. В этом году УПЦ «Решение» заключил с Горзеленхозом Уфы контракты на 53,9 млн руб. на обслуживание парков Кашкадан, Нефтехимиков, сквера «Птицы», участка «Уфимского ожерелья» возле улицы Авроры и сквера возле озера Теплое.

В 2023 году выручка компании составила 42 млн руб., чистая прибыль — 40 млн руб.

Идэль Гумеров