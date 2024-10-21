Глава свердловских туркластеров Леонид Гункевич уходит в отставку
Генеральный директор управляющей компании туркластерами Свердловской области Леонид Гункевич уходит в отставку, сообщил «Ъ-Урал» осведомленный источник. Оперативно получить комментарии у господина Гункевича не удалось.
Леонид Гункевич
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Леонид Гункевич также возглавляет региональное отделение общественной организации «Деловая Россия». В период с 2014 по 2015 годы он был замглавы администрации городского округа Первоуральск по экономическому развитию и финансам.