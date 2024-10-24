Как победила советская «Каисса»

В Испании проходит XXVII Европейская конференция по искусственному интеллекту (ECAI) — крупнейшее международное мероприятие в области ИИ. Россию на конференции представляет член-корреспондент РАН, создатель программы—победителя первого чемпионата мира среди шахматных программ, директор по науке Smart Engines Владимир Арлазаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Борис Елин / РИА Новости Фото: Борис Елин / РИА Новости

В 2024 году отмечается 50-летие с момента проведения первого в истории чемпионата мира по шахматам среди компьютерных программ. Впервые подобное мероприятие было проведено в августе 1974 года в Стокгольме. В нем приняли участие 13 программ из восьми стран. Абсолютным победителем по итогам турнира вышла программа «Каисса», разработанная коллективом советских ученых под руководством Владимира Арлазарова. Она выиграла все четыре партии, обогнав таких соперников, как Chess 4, Chaos и Ribbit, набравших по три очка.

В Сантьяго-де-Компостела на Европейской конференции по искусственному интеллекту 50 лет спустя состоится встреча авторов программ—участниц первого первенства. Среди них будут Джонатан Шеффер, создатель Chinook — первой компьютерной программы, завоевавшей титул чемпиона мира в состязании с человеком; Дейвид Леви, шахматный журналист, международный мастер по шахматам и один из организаторов чемпионата мира в Стокгольме; Тони Марслэнд, исследователь игр и разработчик программы Awit/Wita, участвовавшей в нескольких чемпионатах Северной Америки и мира по компьютерным шахматам, и Монти Ньюборн, бывший президент Международной ассоциации компьютерных шахмат и соавтор шахматной программы Ostrich.

«На заре искусственного интеллекта шахматные программы разрабатывались учеными по всему миру. Поэтому нами руководил в первую очередь научный интерес, а не конкуренция. Мы были коллегами и друзьями со многими членами сообщества компьютерных шахмат и воспринимали первый чемпионат мира как площадку для обмена опытом. Разумеется, мы достигли значительных успехов в задаче, над которой тогда работали многие ученые. Этот успех тогда был признан мировым научным сообществом и остается таковым сегодня»,— комментирует Владимир Арлазаров. Ученый рассказал «Ъ-Науке» о чемпионате мира, шахматных программах и о том, как сейчас работают алгоритмы этих программ.

— Почему шахматные программы в то время были так популярны?

— На заре искусственного интеллекта программами, способными играть в игры, занимались ученые по всему миру. Были крестики-нолики, преферанс и многое другое, но наибольшее развитие неслучайно получили шахматные программы.

Именно шахматы позволяли удачнее всего протестировать метод перебора вариантов и имели понятные критерии оценивания. Например, можно было определить, на уровне какого разряда играла машина.

— Современные программы способны играть на уровне профессиональных шахматистов. А что могла «Каисса»?

— Конечно, сегодня высоким уровнем игры компьютера уже вряд ли удастся кого-либо удивить. А написать по-человечески умную шахматную программу под силу даже простому студенту, не говоря уж о тех, кто серьезно занимается этим.

А тогда, в 1974 году, научить программу играть даже на уровне любителя было серьезным достижением. «Каисса» играла примерно на уровне слабого третьего разряда и сейчас точно не смогла бы потягаться с современными программами. И тем не менее это не помешало ей обойти соперниц и завоевать первое место.

— Как получилось, что вас пригласили на чемпионат мира в Стокгольме?

— До 1974 года «Каисса» участвовала в матчах по переписке с читателями двух газет — «Уральский рабочий» и «Комсомольская правда». Каждая из игр растянулась примерно на год, и если читателей первой из газет «Каиссе» удалось обыграть, то матч с «Комсомольской правдой» завершился не в пользу программы.

Тем не менее, несмотря на проигрыш, именно матч с «Комсомолкой» прославил «Каиссу» на весь мир. После него организаторы чемпионата мира решили пригласить нас на будущее мероприятие.

— Как проходил чемпионат и кто представлял на нем советскую программу?

— Поскольку тогдашние компьютеры были тяжелы для перевозки, в самом Стокгольме со своими машинами были только две или три команды. Остальные играли у себя дома и по телефону передавали ходы своим представителям, находившимся в Швеции. От нашего коллектива поехал Михаил Донской.

— В какой обстановке проходила подготовка к чемпионату? Ощущалась ли конкуренция?

— Никакого соперничества в разработке шахматных программ между нами не было. И уж тем более идеологического противостояния. Во главу угла всегда ставился научный интерес. У нас были хорошие отношения со многими создателями шахматных программ, и первый чемпионат мира воспринимался как возможность обменяться опытом с зарубежными коллегами.

— Как отразилась победа «Каиссы» на области компьютерных шахмат в СССР?

— Успех «Каиссы» довольно быстро оказался забыт. Вскоре после победы на чемпионате мира разработки были приостановлены из-за ограничений в вычислительных мощностях и невозможности конкурировать с более мощными иностранными компьютерами и программами, которые появились позднее.

Кроме того, изменились и приоритеты в научных исследованиях. Примерно к 1980 году, когда сфера компьютерных шахмат стала активно коммерциализироваться, архитектуру новых программ начали скрывать, и у разработчиков пропал научный интерес. Лично мне было совершенно неинтересно заниматься коммерческой программой.

— А какие плоды принес чемпионат мира с точки зрения науки?

— Шахматные программы, которые разрабатывал наш коллектив, были полезны в самом прикладном смысле: их алгоритмы легли в основу технологий, которыми большинство из нас пользуется регулярно. К ним относятся системы распознавания и проверки подлинности документов, а также сканирования QR-кодов, номеров телефонов и реквизитов банковских карт.

Ученые нашей компании Smart Engines являются последователями научной школы построения интеллектуальных систем на базе вычислительно эффективных алгоритмов. Среди современных разработок наших специалистов — сверхлегкие 4,6-битные нейронные сети и биполярные морфологические сети, сокращающие энергоемкость искусственного интеллекта. Эти и другие научные разработки сейчас активно используются для автоматизации повседневных задач и освобождают человека для более важных вещей.

— Как вас встретили на конференции в Испании? Насколько важно придавать огласке такие темы, как победа «Каиссы»?

— Безусловно, очень приятно встретить коллег, с которыми на протяжении долгого времени нас объединяли общие интересы. Нынешняя конференция, приуроченная к первому чемпионату мира по шахматам среди компьютерных программ, продолжает традицию непрекращающегося научного обмена. И это не может не радовать.

А тот факт, что о победе «Каиссы» спустя полвека говорят на научном мероприятии такого уровня, подтверждает: достижения советской науки в области искусственного интеллекта признаны во всем мире, и о них помнят до сих пор.

Подготовлено при поддержке Smart Engines