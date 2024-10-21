В дни саммита БРИКС в Казани ожидаются облачные дни с туманом и небольшими дождями

В дни проведения саммита БРИКС в Казани (21–23 октября) в Татарстане ожидается переменная облачность, местами туман и небольшой дождь, сообщают в Гидрометцентре республики.

В понедельник, 21 октября, будет наблюдаться переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер северный, со скоростью 5–10 м/с, с порывами до 12 м/c. Минимальная температура воздуха ночью составит от 2 до +3 градусов, на западе — до +6 градусов. Днем температура поднимется до +6...+11 градусов.

Во вторник, 22 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, также без значительных осадков. Ветер изменит направление с северо-западного на юго-западное со скоростью 5–10 м/с, днем порывы могут достигать 14 м/с. Ночью температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, а днем — от +8 до +13 градусов.

В среду, 23 октября, в республике снова будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, 5–10 м/с, с порывами до 14 м/с. Минимальная температура ночью ожидается от +1 до +6 градусов, а максимальная днем составит от +7 до +12 градусов.

Саммит БРИКС в Казани начнется завтра, 22 октября, и продлится до 24 октября.

Анар Зейналов