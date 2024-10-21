«Россети Тюмень» направили 4,8 млн на повышение надежности электроснабжения 26 тысяч жителей Югры

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт линий электропередачи 110 кВ «Югра – Луговская» и «Югра – ГИБДД» с отпайками. Объекты участвуют в электроснабжении 16 населенных пунктов ХМАО-Югры, в том числе Ханты-Мансийска. На проведение работ энергокомпания направила 4,8 млн рублей.



На ЛЭП специалисты заменили более тысячи полимерных изоляторов на более надежные стеклянные аналоги. Для защиты линий от сильного ветра энергетики смонтировали восемь гасителей вибрации. ЛЭП «Югра – Луговская» и «Югра – ГИБДД» расположены на труднодоступных участках поймы реки Обь, поэтому персонал, оборудование и материалы к месту работ привозили на водном транспорте, снегоболотоходе и вездеходе-амфибии на гусеничном ходу.

Работы прошли в рамках подготовки электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к отопительному сезону 2024-2025 годов. Своевременное проведение технических мероприятий на ЛЭП повысило надежность электроснабжения более 26 тысяч жителей главного нефтедобывающего региона России.

АО «Россети Тюмень»