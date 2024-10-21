HH.ru: в Башкирии не хватает поваров

По данным hh.ru, в Башкирии на одну вакансию повара, пекаря или кондитера приходится всего 0,9 резюме при норме от 4 предложений на вакансию (в целом по России — 1,1 резюме на вакансию). За девять месяцев этого года потребность в поварах в республике выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (в целом по стране — на 31%).

Чаще всего таких специалистов ищут компании из отрасли продуктовой розницы (53% вакансий), на втором месте — рестораны и организации из отрасли общепита (40%).

Остальные вакансии поваров приходятся преимущественно на гостиницы, пекарни и кондитерские. В среднем поварам предлагали зарплату 51,3 тыс. руб., а сами кандидаты рассчитывают на 51,1 тыс. руб.

Из соискателей-поваров 49% мужчин и 51% женщин. 31% желающих получить такую работу — люди в возрасте до 25 лет, 53% —– от 26 до 45 лет, 17% — старше 46 лет.

Майя Иванова