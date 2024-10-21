Администрацию Стерлитамака возглавил Эмиль Шаймарданов

Депутаты горсовета Стерлитамака на заседании сегодня избрали главой администрации 33-летнего Эмиля Шаймарданова. Решение принято единогласно.

На должность претендовали четыре кандидата, в числе которых возглавлявший администрацию с ноября 2021 года Рустем Газизов (в сентябре он ушел в отставку в связи с истечением срока полномочий). Сегодня от отозвал свою заявку на участие в конкурсе.

Господин Газизов указом главы Башкирии за профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и высокие трудовые достижения был награжден медалью «За трудовую доблесть». Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что ему предложена работа на республиканском уровне. По данным «Ъ-Уфа», господин Газизов получит должность вице-премьера.

Эмиль Шаймарданов родился в 1991 году в Стерлитамаке, окончил Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция», затем — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Работал в правительство Москвы, департаменте градостроительной деятельности и архитектуры министерства строительства и ЖКХ РФ, ООО «Капитал груп», ППК «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства». С декабря 2022 года работает первым вице-мэром администрации Стерлитамака по строительству.

Наталья Балыкова