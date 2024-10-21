Хоккеист «Сочи» Данил Мокрушев лишился нескольких зубов в матче с ЦСКА

Защитник хоккейного клуба «Сочи» Данил Мокрушев пострадал во время игры против московского ЦСКА. Спортсмен потерял несколько зубов и получил травмы лица. Фотография господина Мокрушева опубликована в официальном Telegram-канале «Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба хоккейного клуба «Сочи» Фото: пресс-служба хоккейного клуба «Сочи»

В конце третьего периода матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Сочи» и ЦСКА во время атаки армейцев нападающий ЦСКА Виталий Абрамов попал коньком в лицо господину Мокрушеву. В результате инцидента хоккеист лишился нескольких зубов и получил разрыв губы, что потребовало наложения швов.

Матч закончился со счетом 4:3 в пользу «Сочи» после серии буллитов, что стало исторической победой для команды — это вторая победа над ЦСКА за всю историю КХЛ. Нападающий «Сочи» Николай Чебыкин отметил свой юбилей, проведя 200-й матч в лиге, а его партнер Илья Федотов достиг отметки в 100 игр.

Для ЦСКА это четвертое подряд поражение. Команда набрала 21 очко, и занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Сочи», имея 15 очков, располагается на предпоследней, 10-й строчке. В предстоящих матчах ЦСКА встретится с хабаровским «Амуром», а «Сочи» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Мария Удовик