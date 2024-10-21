Число депортированных из Петербурга иностранцев возросло в два раза

Заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Петербургу Кристина Кашина заявила, что с начала 2024 года общее число иностранных граждан, выдворенных из мегаполиса за пределы страны, превысило 6,1 тыс. человек, сообщает «Деловой Петербург». Для сравнения, в 2023 году судебные приставы отправили на родину 3,6 тыс. зарубежных специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина в рабочей спецодежде с инструментами идет по Сенной площади

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Мужчина в рабочей спецодежде с инструментами идет по Сенной площади

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По словам госпожи Кашиной, только за две недели октября до погранпункта в Пулково доставили 420 мигрантов, нарушивших режим пребывания в России и привлеченных судом к административной ответственности. Среди депортированных на первых позициях граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Расходы ФССП по Петербургу на каждого иностранца, отправленного на родину, составляют в среднем 27 тыс. рублей. Затраты зависят от направления перелета. Расходы на содержание граждан в спецприемнике не включены. За незаконное нахождения в России мигрантам выписывают штрафы в размере от 2 до 5 тыс. рублей.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти ранее сообщали, что число прибывших специалистов в город и область по итогам первого полугодия выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За полгода в агломерации насчитали более 400 тыс. мигрантов. Наибольшая доля, до 33% от общего числа, приходится на граждан Узбекистана.

В свою очередь «Ъ-СПб» писал, что петербургский парламент не одобрил запрет на работу в городском транспорте для мигрантов. В ЗакСе посчитали, что в ситуации острого дефицита кадров отказ от каждого пятого водителя, только усугубит существующее положение. Не хватать будет уже не 25%, а 40% водителей.

Андрей Маркелов