4 и 6 ноября станут выходными днями для жителей Татарстана в связи с празднованием Дня народного единства и Дня Конституции республики. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У жителей Татарстана в ноябре будут дополнительные выходные

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ У жителей Татарстана в ноябре будут дополнительные выходные

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

4 ноября, согласно Трудовому кодексу РФ, является общероссийским нерабочим днем, а 6 ноября — День Конституции Республики Татарстан, который также объявлен выходным. Рабочие дни 2 и 5 ноября будут сокращены на один час.

В то же время в конце октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября. Это связано с переносом выходного дня на 30 апреля. После этого 3 и 4 ноября будут нерабочими в честь Дня народного единства, а 2 ноября станет сокращенным рабочим днем.

Анар Зейналов