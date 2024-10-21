Австралийский сенатор раскритиковала Карла III во время его визита в страну

Сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп раскритиковала короля Великобритании Карла III во время его визита в страну. Она заявила, что англичане «совершали геноцид нашего народа» и «уничтожали нашу землю».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидия Торп

Фото: Victoria Jones, Reuters Лидия Торп

Фото: Victoria Jones, Reuters

Карл III находится в Австралии с пятидневным визитом, во время которого выступил перед парламентом страны. The Guardian отмечает, что его речь перед депутатами и сенаторами была ключевым моментом инаугурационного визита в Австралию в качестве монарха.

«Вы совершили геноцид против нашего народа. Верните нам нашу землю. Верните нам то, что вы у нас украли,— наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ»,— прокричала Лидия Торп после выступления Карла III.

Сенатор с аборигенскими корнями, которая продвигает в парламенте интересы коренных народов Австралии, также призвала прекратить колониальную зависимость от Англии и подписать соответствующий договор. На прошлой неделе Лидия Торп заявила, что Австралия должна стать республикой и в рамках этого процесса заключить соглашение с местными народами.

Карл III вступил на престол короля Великобритании в сентябре 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II. 18 октября он начал свой первый визит в Австралию после вступления на престол. В стране на фоне поездки Карла III возобновились дискуссии по поводу ее провозглашения независимой республикой. Британский монарх официально возглавляет каждую из стран Королевского Содружества, в числе которых Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и еще 11 государств.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Карл III застал в Австралии монархию».