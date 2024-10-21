Рабочий попал под экскаватор в Лупполово и лишился ступней

На стройке в деревне Лупполово рабочий попал под гусеницу экскаватора, сообщает «Фонтанка». Инцидент случился утром 20 октября, 53-летнего мужчину доставили в Токсовскую межрайонную больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Врачи оценивают его состояние как тяжелое. У рабочего множественная скелетная травма, открытые переломы ног, размозжены обе стопы. Последние пришлось частично ампутировать. Сейчас пострадавший находится в шоковом состоянии в травматическом отделении.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Газель» при движении задним ходом насмерть сбила женщину на улице Седова. По данным полицейских, 35-летний водитель транспортного средства не убедился в безопасности маневра.

Андрей Маркелов