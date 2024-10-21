Осужденный в России Уилан уклонился от ответа на вопрос о шпионаже

Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж и освобожденный этим летом в ходе обмена заключенными, дал первое интервью. Он отказался говорить, работал ли он на власти каких-либо стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пол Уилан

Фото: Eric Gay / AP Пол Уилан

Фото: Eric Gay / AP

В интервью CBS господина Уилана спросили, как он заполучил флеш-накопитель с секретной информацией во время нахождения в России. «Это те вопросы, о которых я не готов говорить. Я напишу книгу и объясню в ней эту ситуацию»,— сказал американец.

На уточняющий вопрос о том, работал ли он на власти какой-либо страны, господин Уилан не дал прямого ответа. «Это те вопросы, которых я коснусь в книге. Я бы не хотел сейчас в это углубляться»,— добавил он.

Пол Уилан был задержан российскими спецслужбами в декабре 2018 года. В 2020 году его признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам колонии. Крупный обмен заключенными из семи стран состоялся 1 августа 2024 года в аэропорту Анкары. В Россию из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении вернули десять человек. РФ и Белоруссия взамен выдали западным странам 16 заключенных.

Подробности — в материале «Ъ» «Все честно и не без обмена».