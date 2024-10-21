Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа намерен посетить Петербург
Архитектор Джон Шиптон, более известный как отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, планирует доехать до Петербурга, сообщает РЕН ТВ.
«Может быть, если нам повезет, мы сможем добраться до Петербурга и взглянуть на Эрмитаж, который мы называем “Русский ковчег”», — сказал господин Шиптон во время прогулки по Москве.
Также архитектор высоко оценил проходящий в Казани саммит БРИКС, где выступают представители 32 стран. По его мнению, такое происходит раз в 500 лет.
Что касается Ассанжа, то он известен по работе с сайтом WikiLeaks, куда выкладывал конфиденциальные документы. В 2019 году его посадили в тюрьму по делу о шпионаже.
В заключении журналист провел пять лет, после освобождения из британской колонии он сразу улетел в Австралию. Его обязали удалить с сайта всю информацию, признанную незаконной.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что газовый форум в Петербурге посещал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он провел переговоры с российской стороной о безопасности и конкурентности венгерского газоснабжения.