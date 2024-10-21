Архитектор Джон Шиптон, более известный как отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, планирует доехать до Петербурга, сообщает РЕН ТВ.

«Может быть, если нам повезет, мы сможем добраться до Петербурга и взглянуть на Эрмитаж, который мы называем “Русский ковчег”», — сказал господин Шиптон во время прогулки по Москве.

Также архитектор высоко оценил проходящий в Казани саммит БРИКС, где выступают представители 32 стран. По его мнению, такое происходит раз в 500 лет.

Что касается Ассанжа, то он известен по работе с сайтом WikiLeaks, куда выкладывал конфиденциальные документы. В 2019 году его посадили в тюрьму по делу о шпионаже.

В заключении журналист провел пять лет, после освобождения из британской колонии он сразу улетел в Австралию. Его обязали удалить с сайта всю информацию, признанную незаконной.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что газовый форум в Петербурге посещал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он провел переговоры с российской стороной о безопасности и конкурентности венгерского газоснабжения.

Андрей Маркелов