В Хьюстоне вертолет врезался в радиовышку

В Хьюстоне (штат Техас) вертолет потерпел крушение, врезавшись в радиовышку, сообщила городская пожарная служба. Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет. Местные СМИ публикуют фото пожара, разгоревшегося на месте крушения вертолета.

Согласно сообщению пожарной службы в соцсети X, вертолет врезался в вышку в районе Engelke Street и Ennis Street около 20:00 по местному времени (около 4:00 мск). Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.

Местное издание Houstonchronicle пишет, что вышка окружена травяным полем, соседствующим с несколькими промышленными объектами. Власти штата и города не сообщали об угрозе переброса огня на соседние здания. Очевидцы рассказали Houstonchronicle, что на месте башни сейчас горит «груда металла».