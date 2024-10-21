Боевые корабли ТОФ совершили заход в китайский порт Циндао

Экипажи противолодочных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» зашли в порт Циндао в КНР, сообщила пресс-служба ТОФ. В порту российские и китайские моряки провели спортивные состязания по баскетболу и перетягиванию каната, а также ознакомились с оружием кораблей. После выхода из порта корабли направились в сторону Владивостока.

Сообщение ТОФ цитирует «РИА Новости». В нем говорится, что делегацию российской стороны в Циндао возглавил контр-адмирал Александр Шварц. В рамках визита делегации российские моряки ознакомились с боевыми возможностями китайских кораблей.

Отряд кораблей зашел в Циндао 17 октября после патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках патрулирования корабли прошли более 6 тыс. морских миль, провели тренировки, в том числе по организации противолодочной обороны и спасению на море.