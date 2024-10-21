В Мексике католического священника убили после мессы

В мексиканском штате Чьяпас двое неизвестных застрелили католического священника Марсело Переса, когда он сел в свою машину после совершенной мессы. Associated Press пишет, что священник занимался правозащитной деятельностью в области прав коренных народов Мексики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похороны католического священника Марсело Переса

Фото: Gabriela Sanabria, Reuters Похороны католического священника Марсело Переса

Фото: Gabriela Sanabria, Reuters

AP со ссылкой на сведения прокуратуры города Сан-Кристобаль-де-лас-Касас в штате Чьяпас сообщило, что Переса убили два человека, подъехавших к его машине на мотоциклах.

«Мы будем сотрудничать со всеми властями, чтобы его смерть не осталась безнаказанной, а виновные предстали перед судом»,— написал губернатор штата Рутилио Эскандон в соцсети X.

Марсело Перес — представитель коренного народа цоциль — одного из народов майя в Мексике (численность — 125 тыс. человек). Он состоял в общине и занимался общественной деятельностью в штате. Reuters отмечает, что священник активно выступал против организованной преступности в штате.