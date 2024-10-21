ВОЗ признала Египет свободной от малярии страной

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицировала Египет как свободную от малярии страну. В сообщении организации говорится, что полученный сертификат стал значительным достижением для государства после почти 100-летних усилий в области здравоохранения.

«Эта сертификация Египта как страны, свободной от малярии, является поистине историческим событием и свидетельством приверженности народа и правительства Египта делу избавления от этого древнего бедствия»,— приводит пресс-служба ВОЗ слова главы организации Тедроса Аданома Гебреисуса.

Сертификация о ликвидации малярии выдается ВОЗ в том случае, если в стране в течение трех лет была прервана цепочка передачи инфекции малярийными комарами. Египет стал третьей страной в регионе Восточного Средиземноморья, получившей сертификат, после ОАЭ и Марокко.

Малярия была обнаружена в Египте еще в 4000 году до н. э. — генетические доказательства этого заболевания были обнаружены при исследовании мумий, в том числе мумии Тутанхамона. Первые попытки сократить контакты человека с комарами начали предприниматься в 1920-х годах, когда в стране ввели запрет на выращивание сельскохозяйственных культур вблизи домов (тогда большая часть населения жила вблизи берегов Нила). В 1930-х в стране открыли первую станцию по контролю и лечению малярии.