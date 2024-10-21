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Коммерсантъ FM
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Страховщики с почасовой оплатой

На рынке появилось новое направление

Ряд страховых компаний запустили новый для рынка продукт — страхование с почасовой оплатой. По словам экспертов, для компаний продукты могут оказаться крайне перспективными с точки зрения прибыли и роста клиентской базы. А вот клиенты могут столкнуться со сложностями получения выплаты.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Страховщики развивают новое направление — страхование по часам. Об этом, например, рассказали «Капитал Лайф Страхование Жизни» (по данным «Эксперт РА», 19-е место по общим сборам за 2023 год) и МАКС (21-е место). О запуске такого продукта объявила «СберСтрахование жизни» (занимает 2-е место). Новая программа страховщика предлагает клиенту приобрести 700 часов страхования и включать их в наиболее рискованных ситуациях.

Страхователь может включить страховку на любое количество имеющихся в распоряжении часов, минимально — на один час.

Базовый тариф (покрывает риски травм, инвалидности и ДТП) стоит 1,5 тыс. руб., расширенный (включает риски временной нетрудоспособности и госпитализации) — 3 тыс. руб. Максимальная страховая сумма — 500 тыс. руб.

Сама по себе концепция страхового продукта не нова. Возможность «включения» страховой защиты на время поездки в ВЗР, тренировок и соревнований присутствует в спортивном страховании, были похожие варианты автокаско, однако эти продукты отличаются более широким набором рисков, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Для клиентов это обходится в пересчете на час или сутки, конечно, дороже, чем при классическом страховании на год, но дешевле, если иметь в виду, что соревнуются и путешествуют не круглый год, уточняет он.

По словам экспертов, страховщики заинтересованы в запуске подобных продуктов для привлечения новых клиентов и получения прибыли. Ключевой интерес заключается в том, чтобы привлечь внимание к новому страховому продукту более или менее широкой аудитории, отмечает руководитель страховой практики МЭФ LEGAL Иван Рыбаков. Традиционно страхование жизни, в том числе страхование от несчастных случаев в РФ, как и в ряде европейских и азиатских стран, требует очень активной продажи, естественного спроса на эти продукты нет, поясняет он.

Основной заработок здесь для страховщиков видится в выходе на большие цифры продаж, где есть шанс «усреднить» потенциальные убытки от наиболее предприимчивых клиентов, считает господин Рыбаков.

Как и в любом страховом продукте, страховщик может заработать на том, что величина собранных взносов будет больше, чем сумма страховых выплат по продукту, уточняет управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Кроме того, по словам господина Цыганова, страховщики смогут заработать на кросс-продажах — в частности, это могут быть партнерские продажи, в том числе для путешественников: кредитные карты, переводы, бронирование отелей и развлечений.

В страховых компаниях поверили в хорошие итоги года

При этом не все страховщики стремятся запускать подобные продукты на фоне рисков с урегулированием. Например, в «АльфаСтраховании», «РЕСО-Гарантии», «Совкомбанк Страховании» и «РСХБ-Страховании» пока к таким новшествам не готовы. Процесс фиксации времени страхового случая и последующий процесс урегулирования убытков представляется нам не совсем прозрачным и понятным, говорят в «Совкомбанк Страховании». Мы понимаем, что обычно люди забывают включить подобную страховку вовремя и, скорее всего, будут потом включать «задним числом/временем», то есть тогда, когда что-то уже произошло, поясняет вице-президент, директор департамента личного страхования и страхования выезжающих за рубеж «РЕСО-Гарантии» Элина Мелик-Пашаева.

По словам экспертов, риски в урегулировании могут быть, но скорее для клиента. «Для получения выплаты клиенту потребуется представить медицинские документы, подтверждающие время события (например, из травмопункта или скорой помощи) и характер ущерба здоровью. Поскольку нужно будет доказывать, что травма получена именно после включения продукта, и не всегда это будет просто доказать, есть риски отказов в выплате для клиентов»,— добавляет директор практики Kept по работе с компаниями финансового сектора Владимир Шур.

Юлия Пославская, Ян Назаренко

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