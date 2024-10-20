Выставку «Отражения» открыли организаторы кинофестиваля «Послание к человеку»

Команда петербургского кинофестиваля «Послание к человеку» открыла выставку «Отражения» в кинотеатре «Родина» на Караванной улице, 12. Фотографы Александр Самойлов, Георгий Пинхасов и Владимир Клавихо-Телепнев пересмотрели образ незнакомки художника Рустама Хамдамова, которая изображена на афише фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фоторабота Владимира Клавихо-Телепнева на выставке «Отражения» в рамках кинофестиваля «Послание к человеку» в кинотеатре «Родина» на Караванной улице, 12 в Санкт-Петербурге

Фото: Организаторы выставки «Отражения» в рамках кинофестиваля «Послание к человеку» Фоторабота Владимира Клавихо-Телепнева на выставке «Отражения» в рамках кинофестиваля «Послание к человеку» в кинотеатре «Родина» на Караванной улице, 12 в Санкт-Петербурге

Фото: Организаторы выставки «Отражения» в рамках кинофестиваля «Послание к человеку»

Новое зеркало творчества режиссера, представлявшего в 1991 году «Анну Карамазофф» в Каннах, показало, как менялась роковая женщина в русском кино. «Отражения» сосредоточены на незнакомке с афиши «Послания к человеку», которую написал господин Хамдамов. Манящая фигура из полутонов, у которой графически выделяются лишь глаза, смотрит на петербуржцев в разных частях города, но кто она, не знает никто. Поэтому Александр Самойлов, Георгий Пихансов и Владимир Клавихо-Телепнев вспоминают, как выглядели героини фильмов ташкентского автора.

Рустам Хамдамов — режиссер и сценарист, известный созданием нового метафорического киноязыка. Его «Анна Карамазофф» была тепло принята критиками в Каннах в 1991 году, а студенческая работа «В горах мое сердце» легла в основу «Рабы любви» Никиты Михалкова.

Сама экспозиция образована тремя эпохами Рустама Хамдамова, которые отследили фотографы. Изначально зритель видит кадры со съемок незавершенных «Нечаянных радостей» о королеве черно-белого кино Вере Холодной. «Фотографии — это некое кино, у каждой работы есть свой сценарный план и сюжет»,— рассказал куратор «Отражений» Солмаз Гусейнов.

Работа над проектом длилась два года, но из-за несоответствия сценария и реального материала «Мосфильм» полностью уничтожил записи. Поэтому современный синефил может увидеть только искривленные в горькой усмешке губы актрис начала прошлого века руки Александра Самойлова.

Далее собраны вариации Владимира Клавихо-Телепнева, у которого таинственная героиня уже Рената Литвинова во время продакшн в «Вокальных параллелей». Здесь уже изломанные фигуры сменяются нарочито утрированной женственностью и томностью.

Завершением для прогулки среди ретроспективы создатели выбрали фото Георгия Пинхасова со съемок «Мешка без дна», где события разворачиваются во время правления Александра II. Тяжелые жемчужные кокошники и белые наряды вдохновлены Царевной-Лебедем кисти Васнецова и показывают, что даже самый современный образ всегда будет возвращаться к историческому прошлому.

Выставка «Отражения» доступна для посещения до 27 октября. Узнать подробнее о программе кинофестиваля можно в материале «Ъ-СПб» «Из Петербурга отправили очередное послание».

Стефания Барченкова