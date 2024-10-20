В Мадриде прошел протест с требованием провести досрочные выборы

Порядка 25 тыс. человек вышли на протест в Мадриде с требованием провести досрочные всеобщие выборы в Испании. Собравшиеся также потребовали отставки председателя правительства Педро Санчеса, сообщило «РИА Новости».

Организатором протеста выступило объединение «Движение за конституционную Испанию». Участники митинга выступили против «недемократичных действий» правительства. В частности, протестующие осудили сотрудничество господина Санчеса с каталонскими и баскскими националистами ради сохранения своего правительства.

В протесте также поучаствовали представители оппозиционных партий «Народная партия» (правые), Vox (ультраправые) и Ciudadanos (правоцентристы). Лидер Vox Сантьяго Абаскаль назвал действия Педро Санчеса предательством национальных интересов и подчеркнул необходимость «защиты интересов испанского народа».

Последние всеобщие выборы в Испании прошли летом 2023 года. Тогда наибольшее число мест в парламенте получила «Народная партия» во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо, однако партия не получила абсолютное большинство и не смогла самостоятельно утвердить своего лидера на пост премьер-министра.

В итоге главой правительства стал лидер «Испанской социалистической рабочей партии» (ИСРП) Педро Санчес. ИСРП договорилась с рядом оппозиционных сил о поддержке господина Санчеса. В частности, договор был заключен с партиями, поддерживающими независимость Каталонии. В результате лидера социалистов утвердили главой правительства.