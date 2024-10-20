В понедельник в Черноземье будет облачно и сухо, от +4°С до +12°С

В Черноземье в понедельник, 21 октября, ожидается преимущественно облачная погода, осадки ни в одном регионе не прогнозируются. Температура будет варьироваться от +4°С до +12°С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ближайшей ночью ожидается облачная погода при температуре +5°С, днем 21 октября — облачность с прояснениями и +12°С.

В Воронеже, Липецке и Тамбове в течение суток будет облачно. Ночью температура в этих городах составит +4…+5°С, днем — +10°С.

В Курске и Орле ночью должно быть облачно с прояснениями при +4°С, днем — малооблачно и +10…+12°С.

Алина Морозова