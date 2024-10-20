На следующей недели в Екатеринбурге воздух прогреется до +10°C

В Екатеринбурге в первой половине следующей недели ожидается теплая погода: воздух днем может прогреться до +10°C, осадков не ожидается. На территории Свердловской области ночью возможны небольшие дожди с мокрым снегом. Об этом сообщили в Уральском Гидрометцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К середине следующей недели в Екатеринбурге воздух прогреется до +10°C

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ К середине следующей недели в Екатеринбурге воздух прогреется до +10°C

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации Уралгидрометцентра, в понедельник, 21 октября, в Екатеринбурге ночью ожидается +1...+3°C, днем — +6...+8°C. Ветер будет западный, 5-10 м/с, осадков не ожидается. В Свердловской области температура воздуха ночью составит -2...+3°C, днем — +4...+9°C. Ночью возможны осадки в виде небольшого дождя и мокрого снега.

Во вторник, 22 октября, в Екатеринбурге ночью похолодает до 0...-2°C, а днем потеплеет до +7...+9°C, скорость северо-западного ветра составит 4-9 м/с. В Свердловской области ночью ожидается +1...-4°C, днем — +5...+10°C.

В среду, 23 октября, в Екатеринбурге температура ночью составит +4...+6°C, днем — +8...+10°C. Ветер ожидается западный, 5-10 м/с. На территории Свердловской области ночью будет +4...+6°C, днем — +6...+11°C.

Анастасия Таначева