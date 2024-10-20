Регионы Урала попали в список производящих половину ВВП России

Три уральских региона: Свердловская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (ХМАО-Югра и ЯНАО) — попали в список восьми регионов России, которые производят 50,9% ВВП. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Три уральских региона вошли в список производящих половину ВВП России

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Три уральских региона вошли в список производящих половину ВВП России

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По итогам 2022 года доля ХМАО-Югры в структуре российской экономики составила 4,9% от ВВП России, доля ЯНАО — 3,8%, доля Свердловской области — 2,5%.

В число регионов, производящих половину от всего ВВП страны, вошли также Москва (20,3%), Санкт-Петербург (7,9%), Московская область (5,5%), Краснодарский край (3,1%), Татарстан (3%).

Анастасия Таначева