Иран начал строить заграждения вдоль границы с Афганистаном и Пакистаном

Командующий пограничной полицией Ирана бригадный генерал Ахмад Али Гударзи сообщил, что на восточных границах страны началось строительство заграждений для снижения угроз безопасности. На границы Ирана с Пакистаном и Афганистаном, согласно оценкам иранских служб безопасности, приходится 80% наркотрафика в страну.

Цель проекта, кроме того, состоит в предотвращении контрабанды топлива и товаров, а также нелегальной миграции. «Строительные работы уже начались в провинциях Систан и Белуджистан и Хорасан-Резави»,— сказал Ахмад Али Гударзи (цитата по Eghtesaad24). В дальнейшем заграждения построят в провинциях Илам, Курдистан и Западный Азербайджан.

В сентябре Иран завершил строительство 10-километровой бетонной стены на границе с Афганистаном. О строительстве было объявлено в мае, планируется построить еще 50 км. Ограждение возведено в провинции Хорасан-Разави, где, по данным иранских властей, чаще всего переходят границу афганские беженцы. Всего протяженность границы между Ираном и Афганистаном составляет 950 км.