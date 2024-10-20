ВСУ за сутки потеряли более 310 военных на Курском направлении

За сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Курском направлении более 310 военных, а также девять единиц бронетехники, шесть автомобилей и шесть орудий, две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевые действия на Курском направлении начались 6 августа. За это время ВСУ лишились более 25 050 военнослужащих, 964 боевых бронированных машин, 660 автомобилей, 210 артиллерийских орудий, 167 танков, 103 бронетранспортеров, 83 боевых машин пехоты, 50 станций РЭБ, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 22 единиц инженерной и другой техники, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, девяти пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пяти транспортно-заряжающих машин, трех РЛС противовоздушной обороны.

Вчера премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 3,2 млрд руб. из резервного фонда кабмина на выплаты курянам, лишившимся имущества первой необходимости в результате атак ВСУ. Речь идет о поддержке в размере 75 тыс. или 150 тыс. руб. на человека в зависимости от степени утраты имущества — частичной или полной. Ранее на эти цели было направлено порядка 10 млрд руб.

Алина Морозова