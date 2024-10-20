В Вильнюсе задержали подозреваемого в поджоге двери здания Минобороны

Гражданина Литвы 1984 года рождения задержали в Вильнюсе за поджог двери здания Минобороны. Пожар был потушен в течение часа. По данным правоохранительных органов, мужчина причастен к серии поджогов, совершенных утром 20 октября.

Как пишет Delfi, к зданию Минобороны Литвы направили четыре пожарные машины и отряд полиции. В результате пожара сгорели деревянные двери. LRT в пожарной службе уточнили, что мужчина поджег двери неиспользуемого входа со стороны двора. Поджигателя обнаружили по камерам видеонаблюдения, установленным у здания.

При задержании он вел себя «неадекватно», как сообщил журналистам представитель департамента полиции Рамунас Матонис. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция считает задержанного причастным к происшедшим ранним утром поджогам деревянных конструкций у входа в здание Генпрокуратуры, здания на улице Одминю (находится в Старом городе Вильнюса), мусорного контейнера рядом со зданием Службы по защите детей.