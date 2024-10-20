Бастрыкин запросил доклад о задержке зарплаты на свердловском заводе
Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту нарушения прав сотрудников одного из предприятий в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту несвоевременной выплаты зарплаты сотрудникам одного из предприятий в Свердловской области
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Как уточняется в сообщении, в Интернете опубликовано обращение к господину Бастрыкину работников одного из заводов Волчанска с просьбой разобраться в нарушении их трудовых прав. Сотрудники сообщают о несвоевременной выплате зарплаты.
По данному факту СКР по Свердловской области начал проверку, о ходе которой будет доложено Александру Бастрыкину.