Бастрыкин запросил доклад о задержке зарплаты на свердловском заводе

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту нарушения прав сотрудников одного из предприятий в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту несвоевременной выплаты зарплаты сотрудникам одного из предприятий в Свердловской области

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту несвоевременной выплаты зарплаты сотрудникам одного из предприятий в Свердловской области

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, в Интернете опубликовано обращение к господину Бастрыкину работников одного из заводов Волчанска с просьбой разобраться в нарушении их трудовых прав. Сотрудники сообщают о несвоевременной выплате зарплаты.

По данному факту СКР по Свердловской области начал проверку, о ходе которой будет доложено Александру Бастрыкину.

Анастасия Таначева