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Бастрыкин запросил доклад о задержке зарплаты на свердловском заводе

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту нарушения прав сотрудников одного из предприятий в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту несвоевременной выплаты зарплаты сотрудникам одного из предприятий в Свердловской области

Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту несвоевременной выплаты зарплаты сотрудникам одного из предприятий в Свердловской области

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту несвоевременной выплаты зарплаты сотрудникам одного из предприятий в Свердловской области

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, в Интернете опубликовано обращение к господину Бастрыкину работников одного из заводов Волчанска с просьбой разобраться в нарушении их трудовых прав. Сотрудники сообщают о несвоевременной выплате зарплаты.

По данному факту СКР по Свердловской области начал проверку, о ходе которой будет доложено Александру Бастрыкину.

Анастасия Таначева

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