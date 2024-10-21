Фитнес вырывается вперед

По итогам первого полугодия оборот рынка спортиндустрии в Петербурге достиг 12 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил около 29%. Эксперты говорят, что Северная столица остается одним из лидеров по проникновению фитнес-услуг. В ближайшие годы подъем продолжится, однако операторов сдерживает дефицит пригодных помещений. Для удовлетворения этого спроса стали появляться проекты многофункциональных комплексов (МФК), специализирующиеся на спортивных услугах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным исследовательского агентства FitnessData, в первом полугодии 2024 года рынок спорта и фитнеса в РФ вырос на 24%, достигнув 121 млрд рублей. Подъем в равных долях обеспечило увеличение цен и расширение клиентской базы. В среднем по стране проникновение фитнес-услуг составляет 4,6%.

По Петербургу оборот составил 12 млрд рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 29% (17% обеспечено ростом цены, а 12% — клиентской базы). При этом проникновение фитнес-услуг в городе одно из самых высоких по стране — 12%.

Консолидированный бизнес

В FitnessData отмечают, что по сравнению с остальными регионами особенностью Петербурга является высокая консолидация бизнеса. «Почти половина действующих полноформатных объектов в городе — сетевые. Местные лидеры рынка, такие как Fitness House (51 объект в СПб и пригородах) и «Спортлайф» (12), а также федеральные сети из Москвы (World Class, XFIT) занимают доминирующее положение на рынке»,— рассказали в исследовательском агентстве.

Руководитель сети проектов SMART в Санкт-Петербурге компании Smart Commerce Михаил Темкин говорит: «Как мы наблюдаем, спортивная индустрия переживает бум развития. Особенно востребованным является детский спорт. Однако, несмотря на популярность подобного вида досуга у петербуржцев, отмечается нехватка спортивных организаций. Особенно это актуально для спальных районов, где появляются новые жилые комплексы. Зачастую единственный доступный вариант для занятий спортом — небольшие студии. Новоселы, особенно семьи с детьми, нуждаются в более крупных фитнес-проектах рядом с домом, но зачастую им приходится выезжать ради этого за пределы своего района».

Как говорят в FitnessData, маржинальность спортивных клубов, как правило, крайне низкая по сравнению с торговлей или общепитом. Поэтому под аренду операторы ищут относительно недорогие помещения и стараются снять площади поменьше. Для операторов также важна максимальная близость к жилым территориям. В среднем арендные ставки на такие помещения на 30–50% ниже, чем на аналогичные соседние площади, подходящие для размещения торговых точек или общепита. В центре эта разница еще выше, так как редкая студия может позволить себе ставки выше 1000 рублей за кв. м в месяц. Для сравнения: аренда для точек торговли или общественного питания в центре может достигать 3 тыс. рублей за «квадрат», не считая торговых коридоров, где ставки еще выше.

От малого до великого

Управляющий партнер ГК Fizika Development Александр Кравцов отмечает, что в центральных районах Санкт-Петербурга наибольший спрос на залы для фитнеса, йоги, танцев и единоборств. «Особый интерес вызывают пространства с большими окнами, высокими потолками и возможностью зонирования помещений под различные виды спорта. Например, это может быть небольшой приватный фитнес-зал для жильцов клубного дома, с кардио- и силовыми тренажерами, или же крупный спортивный комплекс с плавательным бассейном, спа-кабинетом, тренажерным и аэробным залами. Площадь самых востребованных помещений для спортивных организаций варьируется от 150 до 500 кв. м. Небольшие фитнес-студии и йога-клубы часто предпочитают такие площади, тогда как крупные фитнес-сети — от 1 000 кв. м и выше»,— говорит господин Кравцов.

В современных жилых проектах и апарт-отелях спортивная инфраструктура становится неотъемлемой частью проектирования, отмечает он. Стандартом стали оборудованные воркаут-зоны, фитнес-залы, многофункциональные спортивные площадки. Тем не менее в центральных городских районах с исторической застройкой потребности в спортивной составляющей не всегда могут быть удовлетворены, что приводит к дефициту подобных пространств и увеличению спроса на аренду для размещения спортивных объектов, полагает эксперт.

Впрочем, аналитики говорят и о дефиците помещений и на окраинах. Как указывает основательница международной сети школ плавания «Кроль» Наталья Георгиева: «Если говорить, в частности, об услугах школ плавания, то нам по-прежнему не хватает спортивных объектов. Несмотря на то что число спортивных комплексов с бассейнами растет, их количества недостаточно, чтобы удовлетворить желаемые потребности в развитии».

Генеральный директор архитектурной мастерской «Миронов и партнеры» Ирина Кошечка также считает, что в больших жилых комплексах обязательно должен быть спортивный клуб, желательно с бассейном. «В идеале доступ в спортивную зону нужно проектировать так, чтобы жильцы могли попасть в клуб без лишних выходов на улицу»,— полагает она.

Вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина добавляет, что в последние годы государство активно увеличивает инвестиции в развитие спортивных направлений, особенно в сфере детского спорта. Это стимулирует к созданию новых спортивных объектов и программ, что не только поддерживает развитие массового спорта, но и улучшает общее качество жизни. «Строительство современных спортивных центров и секций становится приоритетом на всех уровнях — от федеральных программ до локальных инициатив. Одновременно с этим наблюдается устойчивый рост спроса на спортивные секции со стороны родителей, которые стремятся дать детям возможность развиваться физически в качественных условиях»,— говорит она. Уровень требований населения к спортивной инфраструктуре заметно повысился: покупатели жилья все чаще обращают внимание на наличие современных спортивных площадок, фитнес-залов и спортивных секций для детей прямо в жилом комплексе.

«Раскачать» локацию

Директор департамента брокериджа RRG Светлана Ярова говорит, что девелоперы чаще закладывают спортивные объекты для выполнения требований города или чтобы «раскачать локацию» — сделать ее более привлекательной и доходной за счет использования многофункциональных решений.

По ее словам, нередко фитнес-клубы, бассейны или термы включают и коммерческие функции, такие как ритейл или развлечения, а это позволяет оставаться прибыльными. «Интерес к этим объектам возрастает благодаря трендам на здоровый образ жизни. Это могут быть мультиформатные студии для различных видов спорта: волейбола, баскетбола, тенниса и т. д., а также термальные курорты или традиционные фитнес-центры».

На фоне этих изменений формируется новый тренд — многофункциональные комплексы со спортивным уклоном. Такие объекты становятся не только удобным местом для проживания, но и перспективным направлением для инвестиций. МФК с развитой спортивной инфраструктурой, как для взрослых, так и для детей, привлекают внимание инвесторов благодаря высокому спросу и растущей популярности здорового образа жизни. Инвестиции в эти комплексы обещают стабильный доход и долгосрочную окупаемость, делая МФК выгодным активом на рынке недвижимости.

В компании Smart Commerce сообщили, что на улице Восстановления в Красном Селе строится МФК, ориентированный на сдачу помещений в аренду для организаций, специализирующихся на спортивных услугах. Общая площадь здания составит около 8,5 тыс. кв. м.

Михаил Темкин рассказал о концепции проекта «Smart Восстановления»: «МФК позволяет разместить в одном месте сразу несколько спортивных учреждений: это могут быть и студии, и более крупные спортивные организации разных направлений». Однако стоит учитывать, отмечает эксперт, чтобы арендаторы не были прямыми конкурентами друг другу. Например, удачно, если один арендатор предлагает танцы, второй — тяжелую атлетику, третий — детский спорт. «Тогда вместо соперничества арендаторов мы получим синергетический эффект за счет того, что в одной локации семья может одновременно заниматься тем, что интересно каждому члену, или в одном месте получить возможность попробовать разные виды спорта»,— говорит господин Темкин.

У спортивных организаций требования к помещениям не самые специфические, однако они есть: отсутствие или минимальное количество колонн, площадь мокрой зоны, отопление, вентиляция.

«Требования к площади помещений у спортивных организаций разные. Небольшим студиям может быть достаточно 70 кв. м., тогда как более крупным организациям могут понадобиться пространства в 1500 кв. м и более. Многофункциональные комплексы со спортивным уклоном учитывают потребности разных арендаторов. В МФК "Smart Восстановления" мы проектируем помещения и для небольших групп, и для организаций, требующих пространства обширнее. Подобные МФК уместнее всего строить в спальных районах, где есть спрос на услуги, отсутствуют конкуренты и не самые высокие арендные ставки»,— говорит господин Темкин.

Он добавляет, что для решения проблемы высоких ставок компания субсидирует оплату особо ценным резидентам. При таком подходе инвесторы получают довольно высокий доход, а компании не несут серьезных затрат на помещение.

При этом эксперты указывают, что арендаторы могут значительно повысить привлекательность локаций, в которых размещаются. «Во-первых, они привлекают новую аудиторию, которая регулярно посещает спортивные объекты, будь то фитнес-клубы, студии йоги или спортивные школы. Эти посетители часто открывают для себя в локации и другие объекты: магазины, кафе и рестораны, что увеличивает общий трафик и оживляет местную инфраструктуру»,— рассуждает господин Темкин.

«Безусловно, спортивные арендаторы положительно влияют на привлекательность локаций. Они создают дополнительную ценность для жителей и посетителей, особенно если это известные фитнес-сети. Для апарт-отелей наличие спортивных арендаторов усиливает социальную инфраструктуру, повышает качество жизни и создает дополнительные поводы для привлечения новых резидентов»,— соглашается господин Кравцов.

Андрей Кащавцев