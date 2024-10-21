Фитнес вырывается вперед
Обороты спортиндустрии города выросли почти на треть
По итогам первого полугодия оборот рынка спортиндустрии в Петербурге достиг 12 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил около 29%. Эксперты говорят, что Северная столица остается одним из лидеров по проникновению фитнес-услуг. В ближайшие годы подъем продолжится, однако операторов сдерживает дефицит пригодных помещений. Для удовлетворения этого спроса стали появляться проекты многофункциональных комплексов (МФК), специализирующиеся на спортивных услугах.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По данным исследовательского агентства FitnessData, в первом полугодии 2024 года рынок спорта и фитнеса в РФ вырос на 24%, достигнув 121 млрд рублей. Подъем в равных долях обеспечило увеличение цен и расширение клиентской базы. В среднем по стране проникновение фитнес-услуг составляет 4,6%.
По Петербургу оборот составил 12 млрд рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 29% (17% обеспечено ростом цены, а 12% — клиентской базы). При этом проникновение фитнес-услуг в городе одно из самых высоких по стране — 12%.
Консолидированный бизнес
В FitnessData отмечают, что по сравнению с остальными регионами особенностью Петербурга является высокая консолидация бизнеса. «Почти половина действующих полноформатных объектов в городе — сетевые. Местные лидеры рынка, такие как Fitness House (51 объект в СПб и пригородах) и «Спортлайф» (12), а также федеральные сети из Москвы (World Class, XFIT) занимают доминирующее положение на рынке»,— рассказали в исследовательском агентстве.
Руководитель сети проектов SMART в Санкт-Петербурге компании Smart Commerce Михаил Темкин говорит: «Как мы наблюдаем, спортивная индустрия переживает бум развития. Особенно востребованным является детский спорт. Однако, несмотря на популярность подобного вида досуга у петербуржцев, отмечается нехватка спортивных организаций. Особенно это актуально для спальных районов, где появляются новые жилые комплексы. Зачастую единственный доступный вариант для занятий спортом — небольшие студии. Новоселы, особенно семьи с детьми, нуждаются в более крупных фитнес-проектах рядом с домом, но зачастую им приходится выезжать ради этого за пределы своего района».
Как говорят в FitnessData, маржинальность спортивных клубов, как правило, крайне низкая по сравнению с торговлей или общепитом. Поэтому под аренду операторы ищут относительно недорогие помещения и стараются снять площади поменьше. Для операторов также важна максимальная близость к жилым территориям. В среднем арендные ставки на такие помещения на 30–50% ниже, чем на аналогичные соседние площади, подходящие для размещения торговых точек или общепита. В центре эта разница еще выше, так как редкая студия может позволить себе ставки выше 1000 рублей за кв. м в месяц. Для сравнения: аренда для точек торговли или общественного питания в центре может достигать 3 тыс. рублей за «квадрат», не считая торговых коридоров, где ставки еще выше.
От малого до великого
Управляющий партнер ГК Fizika Development Александр Кравцов отмечает, что в центральных районах Санкт-Петербурга наибольший спрос на залы для фитнеса, йоги, танцев и единоборств. «Особый интерес вызывают пространства с большими окнами, высокими потолками и возможностью зонирования помещений под различные виды спорта. Например, это может быть небольшой приватный фитнес-зал для жильцов клубного дома, с кардио- и силовыми тренажерами, или же крупный спортивный комплекс с плавательным бассейном, спа-кабинетом, тренажерным и аэробным залами. Площадь самых востребованных помещений для спортивных организаций варьируется от 150 до 500 кв. м. Небольшие фитнес-студии и йога-клубы часто предпочитают такие площади, тогда как крупные фитнес-сети — от 1 000 кв. м и выше»,— говорит господин Кравцов.
В современных жилых проектах и апарт-отелях спортивная инфраструктура становится неотъемлемой частью проектирования, отмечает он. Стандартом стали оборудованные воркаут-зоны, фитнес-залы, многофункциональные спортивные площадки. Тем не менее в центральных городских районах с исторической застройкой потребности в спортивной составляющей не всегда могут быть удовлетворены, что приводит к дефициту подобных пространств и увеличению спроса на аренду для размещения спортивных объектов, полагает эксперт.
Впрочем, аналитики говорят и о дефиците помещений и на окраинах. Как указывает основательница международной сети школ плавания «Кроль» Наталья Георгиева: «Если говорить, в частности, об услугах школ плавания, то нам по-прежнему не хватает спортивных объектов. Несмотря на то что число спортивных комплексов с бассейнами растет, их количества недостаточно, чтобы удовлетворить желаемые потребности в развитии».
Генеральный директор архитектурной мастерской «Миронов и партнеры» Ирина Кошечка также считает, что в больших жилых комплексах обязательно должен быть спортивный клуб, желательно с бассейном. «В идеале доступ в спортивную зону нужно проектировать так, чтобы жильцы могли попасть в клуб без лишних выходов на улицу»,— полагает она.
Вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина добавляет, что в последние годы государство активно увеличивает инвестиции в развитие спортивных направлений, особенно в сфере детского спорта. Это стимулирует к созданию новых спортивных объектов и программ, что не только поддерживает развитие массового спорта, но и улучшает общее качество жизни. «Строительство современных спортивных центров и секций становится приоритетом на всех уровнях — от федеральных программ до локальных инициатив. Одновременно с этим наблюдается устойчивый рост спроса на спортивные секции со стороны родителей, которые стремятся дать детям возможность развиваться физически в качественных условиях»,— говорит она. Уровень требований населения к спортивной инфраструктуре заметно повысился: покупатели жилья все чаще обращают внимание на наличие современных спортивных площадок, фитнес-залов и спортивных секций для детей прямо в жилом комплексе.
«Раскачать» локацию
Директор департамента брокериджа RRG Светлана Ярова говорит, что девелоперы чаще закладывают спортивные объекты для выполнения требований города или чтобы «раскачать локацию» — сделать ее более привлекательной и доходной за счет использования многофункциональных решений.
По ее словам, нередко фитнес-клубы, бассейны или термы включают и коммерческие функции, такие как ритейл или развлечения, а это позволяет оставаться прибыльными. «Интерес к этим объектам возрастает благодаря трендам на здоровый образ жизни. Это могут быть мультиформатные студии для различных видов спорта: волейбола, баскетбола, тенниса и т. д., а также термальные курорты или традиционные фитнес-центры».
На фоне этих изменений формируется новый тренд — многофункциональные комплексы со спортивным уклоном. Такие объекты становятся не только удобным местом для проживания, но и перспективным направлением для инвестиций. МФК с развитой спортивной инфраструктурой, как для взрослых, так и для детей, привлекают внимание инвесторов благодаря высокому спросу и растущей популярности здорового образа жизни. Инвестиции в эти комплексы обещают стабильный доход и долгосрочную окупаемость, делая МФК выгодным активом на рынке недвижимости.
В компании Smart Commerce сообщили, что на улице Восстановления в Красном Селе строится МФК, ориентированный на сдачу помещений в аренду для организаций, специализирующихся на спортивных услугах. Общая площадь здания составит около 8,5 тыс. кв. м.
Михаил Темкин рассказал о концепции проекта «Smart Восстановления»: «МФК позволяет разместить в одном месте сразу несколько спортивных учреждений: это могут быть и студии, и более крупные спортивные организации разных направлений». Однако стоит учитывать, отмечает эксперт, чтобы арендаторы не были прямыми конкурентами друг другу. Например, удачно, если один арендатор предлагает танцы, второй — тяжелую атлетику, третий — детский спорт. «Тогда вместо соперничества арендаторов мы получим синергетический эффект за счет того, что в одной локации семья может одновременно заниматься тем, что интересно каждому члену, или в одном месте получить возможность попробовать разные виды спорта»,— говорит господин Темкин.
У спортивных организаций требования к помещениям не самые специфические, однако они есть: отсутствие или минимальное количество колонн, площадь мокрой зоны, отопление, вентиляция.
«Требования к площади помещений у спортивных организаций разные. Небольшим студиям может быть достаточно 70 кв. м., тогда как более крупным организациям могут понадобиться пространства в 1500 кв. м и более. Многофункциональные комплексы со спортивным уклоном учитывают потребности разных арендаторов. В МФК "Smart Восстановления" мы проектируем помещения и для небольших групп, и для организаций, требующих пространства обширнее. Подобные МФК уместнее всего строить в спальных районах, где есть спрос на услуги, отсутствуют конкуренты и не самые высокие арендные ставки»,— говорит господин Темкин.
Он добавляет, что для решения проблемы высоких ставок компания субсидирует оплату особо ценным резидентам. При таком подходе инвесторы получают довольно высокий доход, а компании не несут серьезных затрат на помещение.
При этом эксперты указывают, что арендаторы могут значительно повысить привлекательность локаций, в которых размещаются. «Во-первых, они привлекают новую аудиторию, которая регулярно посещает спортивные объекты, будь то фитнес-клубы, студии йоги или спортивные школы. Эти посетители часто открывают для себя в локации и другие объекты: магазины, кафе и рестораны, что увеличивает общий трафик и оживляет местную инфраструктуру»,— рассуждает господин Темкин.
«Безусловно, спортивные арендаторы положительно влияют на привлекательность локаций. Они создают дополнительную ценность для жителей и посетителей, особенно если это известные фитнес-сети. Для апарт-отелей наличие спортивных арендаторов усиливает социальную инфраструктуру, повышает качество жизни и создает дополнительные поводы для привлечения новых резидентов»,— соглашается господин Кравцов.