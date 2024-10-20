В Госдуму внесли проект о поддержке производства авиазапчастей

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о поддержке производства альтернативных компонентов гражданской авиационной техники (Part Manufacture Approval; РМА). В пояснительной записке указано, что этот рынок должен активно развиваться в условиях санкционных ограничений и дефицита запчастей к самолетам.

Проект внесли в Госдуму 19 октября пять сенаторов. «Если нормативное регулирование будет "догонять" фактическую потребность отрасли, высока вероятность, что вместо цивилизованного рынка РМА-компонентов, перевозчики столкнутся с серым рынком неаутентичных компонентов»,— говорится в пояснительной записке.

В материалах к законопроекту сенаторы обратили внимание на то, что китайские и иранские поставщики имеют привилегии перед российскими производителями. Проект получил положительный отзыв правительства.

Об авиарынке — в материале «Ъ» «Наш самолет продолжает рубление».